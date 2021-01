Jugador de Manchester United sufrió ataques racistas y cerró sus redes sociales

Un lamentable hecho ocurrió durante las últimas horas en Manchester United, equipo donde milita el defensor inglés Axel Tuanzebe, quien recibió ataques racistas y debió cerrar sus redes sociales.

Luego de la última caída de los "Diablos Rojos" por 2-1 ante el colista Sheffield United, Tuanzebe fue apuntado como uno de los responsables y algunos hinchas lo llenaron de comentarios racistas.

"Todos en Manchester United estamos muy molestos por los mensajes racistas que han recibido los jugadores en redes sociales tras el partido de anoche", publicó el cuadro inglés en un comunicado.

En el mismo escrito se añadió que "la identificación de estos idiotas anónimos sigue siendo un problema, por eso instamos a las plataformas de redes sociales y autoridades reguladoras a fortalecer las medidas para prevenir este tipo de comportamiento".

UNITED against racism. We will not tolerate it 🔴⚫️ pic.twitter.com/lR8Qcnxq4N