Jugador de Portsmouth se enteró que tenía coronavirus mientras estaba en un bar

El jugador de Portsmouth, equipo de la Tercera División deInglaterra, Sean Raggett dio a conocer que se enteró que dio a positivo a una prueba de coronavirus mientras estaba en un bar con sus amigos, tras recibir una llamada del médico del club inglés.

"Estaba mortificado. No podía creer que hubiera salido positivo porque me hice el test durante la semana junto a mis compañeros y no había tenido ningún síntoma. Es realmente aterrador. No sé cómo sentirme. Mi primera preocupación era no infectar a nadie de mi entorno ni a los que estaban cerca porque había al menos 25 personas allí en ese momento", explicó en diálogo con The Sun.

"Todos nos hicimos la prueba el martes en el campo de entrenamiento y no podía creer que salí positivo porque no tuve ningún síntoma", añadió.

En este contexto, Raggett es el cuarto futbolista del elenco que milita en la tercera categoría inglesa luego de la confirmación de los contagios de James Bolton, Andy Cannon y Haji Mnoga