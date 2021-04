Jugador fue expulsado por cabecear a un compañero y el club se enfureció en Twitter

Stefan Payne, un jugador del clug Grimsby, de la League Two inglesa, fue expulsado este sábado durante un partido frente a Bradford por discutir y golpear con un cabezazo a uno de sus compañeros, situación por la que el propio club reaccionó con molestia en su cuenta de Twitter.

Cuando el primer tiempo finalizaba, el delantero vio la tarjeta roja luego de agredir a Filipe Morais mientras caminaban hacia vestuarios. Por tal motivo, y además porque gran parte de los jugadores de Grimsby trataron de evitar la sanción, el juez tuvo que mostrar la cartulina en el túnel.

El club contó el hecho en su relato del partido y calificó el incidente como "imperdonable".

Además, los rivales igual consignaron la situación, pero casi sin dar crédito a lo que sucedía: "Fue un 'bizarro' fin del primer tiempo. Stefan Payne le da un cabezazo a su compañero Filipe Morais después de una discusión. El juez James Bell siguió a Payne hasta el vestuario y lo expulsó. Loco".

Grimsby perdió 1-0.

Grimsby’s Stefan Payne sent off for this with teammate Filipe Morais pic.twitter.com/BPf2Stv8Mi — James Dart (@James_Dart) April 10, 2021

HT - 🔴🟡 1 - 0 🔵



Town fall behind at the end of the first half...which has seen Payne see red for headbutting Morais at the end of the half...unforgivable. #GTFC pic.twitter.com/SsMl9ZxuWi — Grimsby Town F.C. (@officialgtfc) April 10, 2021