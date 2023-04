Jugadores de Tottenham reembolsarán a los fanáticos tras dura goleada ante Newcastle

Los jugadores de Tottenham Hotspurs se disculparon públicamente tras la derrota por 6-1 que sufrieron en su visita a Newcastle United y se ofrecieron a reembolsar a los fanáticos el costo de las entradas que pagaron para asistir al partido a St. James Park.

El entrenador Cristian Stellini fue despedido el lunes después de menos de un mes en el cargo y el presidente del club londinense, Daniel Levy, calificó la deslucida derrota como "totalmente inaceptable" a la espera de que Ryan Mason se haga cargo del equipo de manera interina.

El capitán Hugo Lloris ya se había disculpado con los aficionados por la "vergonzosa" derrota en St James' Park en su entrevista posterior al partido, reconociendo que el equipo mostró "falta de orgullo", y el martes los jugadores emitieron un comunicado colectivo aceptando que la actuación fue inaceptable y ofreciendo el gesto para ayudar a cubrir el costo de las entradas para el partido.

"Como equipo, entendemos su frustración, su enojo. No fue lo suficientemente bueno. Sabemos que las palabras no son suficientes en situaciones como esta, pero créanos, una derrota como esta duele. Agradecemos su apoyo, en casa y fuera, y con esto en mente, nos gustaría reembolsar a los fanáticos el costo de sus boletos para el partido en St James' Park", expresaron los futbolistas.

Y agregaron: "Sabemos que esto no cambia lo que sucedió el domingo y daremos todo para arreglar las cosas contra Manchester United el jueves por la noche cuando, nuevamente, su apoyo significará todo para nosotros. Juntos, y solo juntos, podemos hacer que las cosas avancen".

The players have a message for our fans who went to Newcastle on Sunday... pic.twitter.com/HFfmo8R2iH