Junior Firpo fue anunciado como refuerzo de Leeds de Marcelo Bielsa

Este martes el lateral Junior Firpo fue oficializado como nuevo refuerzo de Leeds United de Marcelo Bielsa y llega desde FC Barcelona de cara a la próxima temporada en la liga inglesa.

"FC Barcelona y el Leeds United han llegado a un acuerdo para el traspaso de Junior Firpo por 15 millones de euros. El club azulgrana se reserva un 20% de una futura venta del jugador", informó el cuadro español en un comunicado.

Por su parte, el equipo de Bielsa señaló que el acuerdo es por cuatro temporadas y que usará la dorsal número 3.

El jugador de 24 años vestirá la tercera camiseta de su carrera, tras anteriores pasos por Real Betis y el cuadro "culé".

