Jürgen Klopp desmintió la salida de Mohamed Salah al fútbol árabe

El alemán Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool, desmintió una posible salida del delantero egipcio Mohamed Salah a Arabia Saudita y dijo que no ha habido ofertas por él y que si las hubieras las rechazarían.

El norafricano ha sido objetivo de los rumores sobre un posible fichaje en los últimos días de mercado por parte de un club saudí, pero el alemán desmintió todas estas informaciones en rueda de prensa.

"No hay nada de qué hablar", dijo Klopp este viernes. "Salah es un jugador del Liverpool y es esencial para nosotros. No hay nada, y si hubiera algo, la respuesta sería que no. ¿Está Salah comprometido? Al cien por ciento", complementó.

Salah, que renovó con un salario multimillonario la temporada pasada, ha vivido un convulso mercado veraniego por una posible salida de Liverpool, que se avivó cuando se enfadó visiblemente al ser sustituido en el primer partido de liga contra Chelsea.

Su agente, el pasado 7 de agosto, insistió en el compromiso del egipcio con Liverpool y dijo que si no estuvieran seguros de estar en Anfield no habrían renovado.