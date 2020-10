Jurgen Klopp estalló por el gol que el VAR anuló a Liverpool ante Everton

El alemán Jurgen Klopp, técnico de Liverpool, manifestó su furia tras el empate ante Everton en la Premier League, pidiendo explicaciones por el gol que fue anulado de forma insólita por el VAR en el último minuto de partido.

"He visto el gol anulado al final y en la imagen vi que no estaba fuera de juego. ¿Alguien puede explicarme eso? A veces pienso muchas cosas...", cuestionó el germano.

"En el camarín la gente estaba mirando en un laptop y les pregunto qué pasó y me dicen que miraron y no entienden por qué se cobró fuera de juego. Soy un real partidario del VAR, especialmente para cobrar buenas decisiones en el fuera de juego. Pero en la imagen que yo vi, vi que no había fuera de juego. Y di 10 entrevistas antes de esta rueda de prensa y todos me dijeron lo mismo. Eso no cambia mi animo, es duro seguir así.

🤷‍♂️ "There was no armpit...nothing...the video shows not offside!"



😡 Jurgen Klopp is FURIOUS with VAR. pic.twitter.com/O0yD7RjZV0 — SPORF (@Sporf) October 17, 2020

Klopp también reclamó por la lesión que sufrió Virgil Van Dijk tras una falta del portero Jordan Pickford, quien no fue expulsado.

"Pickford lo pateó completamente....y la situación de Virgil no es buena. Siguió jugando con dolor, porque no le gusta perderse los partidos. No sé qué tan malo es, pero no es bueno".

Increíble que hoy en Inglaterra esto no se marcara como penal.



Van Dijk salió lesionado y Pickford no fue ni amonestado. pic.twitter.com/bZrUPcwH3x — Rafa Torres (@Patottas) October 17, 2020

Y finalmente, apuntó que posiblemente Thiago Alcántara también terminó lesionado, tras una dura entrada de Richarlison.