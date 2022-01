Jurgen Klopp regaló cervezas a hinchas de Liverpool tras triunfo sobre Crystal Palace

El entrenador alemán de Liverpool, Jurgen Klopp, fue captado regalando cervezas a algunos hinchas del elenco de Anfield luego de la victoria conseguida ante Crystal Palace este fin de semana en la Premier League.

Un usuario de Twitter llamado Dean Combees publicó un registro del momento, en el que se ve al estratega entregando algunas de las bebidas alcohólicas a los seguidores del conjunto "Red", antes de subirse al bus del equipo para partir desde el estadio.

Liverpool venció a domicilio al Palace con goles de Virgil Van Dijk, Alex Oxlade-Chamberlain y Fabinho, lo que los ayudó a mantenerse como escoltas de Manchester City en el torneo.

Jurgen Klopp passing beers to fans after the game 😂😂 pic.twitter.com/5v0C8WiEx3