Jürgen Klopp renovó con Liverpool hasta 2026

El destacado director técnico alemán Jürgen Klopp, técnico de Liverpool, renovó su contrato con el conjunto inglés hasta 2026, dos años más de lo que tenía firmado hasta hoy.

El anuncio de renovación llegó después de la victoria por 2-0 contra el Villarreal en la ida de semifinales, que deja a los "reds" a un paso de su tercera final de la Champions League desde que Klopp llegó al banquillo inglés en 2015.

Con el conjunto de Anfield, Klopp ha ganado una Premier League, la primera en los últimos 30 años de historia del club, una Copa de la Liga, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y la sexta Liga de Campeones para el Liverpool. Además, esta temporada, está camino de lograr lo que nadie ha conseguido en la historia del fútbol inglés, el póker de títulos.

El Liverpool ya tiene en el bolsillo la Copa de la Liga, conquistada ante Chelsea, está en la final de la FA Cup, también contra los 'Blues', a un paso de la final de la Champions, que se jugará el 28 de mayo en París, y a un punto del Manchester City en la Premier League con cinco jornadas por disputarse.

"We will fight for everything." 👊