Klopp anunció polémica medida por la programación del replay de Liverpool en la FA Cup

Liverpool empató 2-2 con Shrewsbury Town este domingo en su duelo por la cuarta fase de la FA Cup y tendrá que ir al replay en el Estadio Anfield el 4 de febrero. La fecha coincide con el "parón invernal" de la Premier League y eso enfureció al entrenador Jurgen Klopp, quien adelantó una polémica medida para volver a enfrentar al equipo de la tercera categoría.

"No se nos puede tratar como si no les importáramos nada", aseguró Klopp al conocer la programación. "La Premier nos pidió que respetáramos el parón de invierno, que no se programaran partidos para esas fechas, y eso es lo que hacemos y no vamos a cambiar los planes aunque la FA no lo respete", dijo el DT, según recogió Mirror.

Por ello el técnico aseguró que solo ocupará a a suplentes para el nuevo compromiso con Shrewsbury, puesto que necesita darle descanso a sus principales figuras, de acuerdo al apretado calendario de Liveprool tanto nacional como internacional.

"Necesitan un descanso, tanto mental como físico. Gente como Jordan Heenderson, Van Dijk, Wijnaldum, Alexander-Arnold, Salah, Sadio Mane, nunca están fuera, siempre están jugando. Y ahora tendrán una semana libre. Sé que es una decisión poco popular pero así lo veo", sostuvo, para luego admitir que él tampoco asistirá y que delegará la conducción del equipo en Neil Critchley, entrenador de la sub 23 de su club.

La Asociación Inglesa de Fútbol respondió a las quejas de Klopp y recordó que los clubes de Primera división aceptaron de antemano jugar los desempates al inicio de la temporada.

"La FA ha hecho todo lo posible para crear un parón a mitad de temporada, trabajando con la Premier y los clubes. Está hecho para beneficiar a los equipos y a sus jugadores. Para poder hacerlo, la FA cambió los partidos de quinta ronda de la 'FA Cup' a que se disputen entre semana, quitando los desempates de esta ronda", dijo, a través de un comunicado enviado a los principales medios británicos.

"Antes del inicio de la temporada, todos los clubes aceptaron que los desempates de la FA Cup se jugarían durante la primera semana del parón. Esto solo afectará a un pequeño número de clubes", añadió.

De este modo, clubes de la Premier como el Newcastle United, el Southampton y el Tottenham Hotspur verán interrumpido su descanso invernal con encuentros de la Copa de Inglaterra.