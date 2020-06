Klopp y masivos festejos de hinchas de Liverpool: No me gustaron, cuando se pueda celebraremos

El director técnico de Liverpool, Jurgen Klopp, se mostró en desacuerdo con las masivas celebraciones realizadas por los hinchas de su escuadra el pasado viernes tras conseguir el título de la Premier League y llamó a la responsabilidad.

"No me gustaron. Soy un ser humano y vuestra pasión también es mía, pero en este momento lo más importante es no llevar a cabo este tipo de reuniones públicas", expresó el DT en una carta abierta a los fanáticos publicada en el diario Liverpool Echo.

Además, el estratega sostuvo que "se lo debemos a los más vulnerables de nuestra comunidad, a los trabajadores de la sanidad que han dado tanto y a quienes hemos aplaudido, así como la policía y las autoridades locales que nos ayudan, como club".

En la misma línea, el alemán añadió que "cuando sea el momento adecuado lo celebraremos. Aprovecharemos este momento y pintaremos la ciudad de rojo. Pero por ahora, quédense en casa lo más posible", cerró.