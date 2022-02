La emotiva carta de un pequeño hincha inglés: Mami no tiene dinero para ir a ver los partidos

Joe es un pequeño hincha inglés, fanático de Swindon Town -equipo que milita en la cuarta división-, que conmovió a todos con una emotiva carta en la que expresa sus deseos de poder asistir a un encuentro del club de sus amores.

"Mami no tiene dinero para ir a ver los partidos del Swindon Town porque no tiene plata para comida y debe pagar mi almuerzo en la escuela. Me gusta Harry McKirdy. Iré algún día", apuntó el pequeño fanático.

El club respondió al deseo del niño y escribió en sus redes sociales: "Nos ha llegado esta carta de Joe, fan del Town, de 6 años y medio".

"Nos encantaría ponernos en contacto con Joe, pero no tenemos una dirección de devolución. Si alguien reconoce la escritura o cree saber quién es Joe, envíe un correo electrónico", agregó la institución.

📢 | We have received this letter from Town fan Joe, aged 6 and a half.



We'd really love to get in touch with Joe, but we don't have a return address.



If anyone recognises the writing or thinks they know who Joe is, please email supporters@swindontownfc.co.uk#STFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/JFgLgNm2Lz