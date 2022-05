La Federación Inglesa investigará a Vieira por agredir a un fanático

La Federación Inglesa (FA, por sus siglas en inglés) investigará a Patrick Vieira, técnico de Crystal Palace, por agredir a un aficionado en Goodison Park.

Unas imágenes grabadas por la televisión mostraron al técnico francés golpeando a un hincha, tras la invasión de campo por parte de los aficionados de Everton una vez que este consiguió la permanencia con una victoria por 3-2 contra el Palace.

Vieira, que golpeó en repetidas ocasiones a un aficionado que le persiguió por el campo, no quiso hablar del tema en la rueda de prensa posterior al partido: "No tengo nada que decir sobre esto".

El incidente del Palace no fue el único de esta semana, después que un aficionado atacase al capitán de Sheffield United, Billy Sharp, y le provocara heridas que requirieron puntos de sutura.

Patrick Vieira reacting to a Everton fan winding him up. 😳pic.twitter.com/zippYvgdIR