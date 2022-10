La Federación Inglesa investigará el lanzamiento de monedas a Guardiola en Anfield

La Federación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) investigará el lanzamiento de monedas a Josep Guardiola después del partido entre Liverpool y Manchester City en Anfield.

Varios seguidores de los "reds" lanzaron proyectiles al técnico español desde la grada al término del partido de la Premier League que perdió la visita Por 1-0 gracias a un tanto de Mohamed Salah.

Preguntado por el incidente en rueda de prensa, Guardiola dijo: "No me golpearon, lo intentaron, pero no lo consiguieron. La próxima vez lo harán mejor".

Además, Liverpool ha condenado cánticos contra las víctimas de la tragedia de Hillsborough por parte de la afición visitante y pintadas relacionadas también con esta catástrofe, en la que fallecieron 97 aficionados deL club en 1989.

"Sabemos el impacto que pueden tener estos comportamiento en las familias de las víctimas y en los supervivientes de estos desastres", dijo en un comunicado.