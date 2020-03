La grandiosa idea de club inglés: Torneo de FIFA 20 con eliminación directa

El club inglés Leyton Orient FC, que milita en la League Two, la cuarta división, lanzó una grandiosa idea para pasar el tiempo en que se encuentra detenido el fútbol a causa del coronavirus: Un torneo de FIFA 20 con eliminacion directa.

A través de su cuenta de Twiter, los "O's" publicaron un mensaje en el que afirmaron que "claro que es divertido conectarnos entre cuatro, pero tenemos una mejor idea. Necesitamos otros 63 equipos para ingresar a un torneo de FIFA 20 de eliminación directa".

🤷‍♂️ Sure, connect four is cool but we’ve got a better idea!



We need 63 other teams to enter a knock-out FIFA 20 tournament.



To enter, all we need is the club to RT this tweet.



We will host a live draw this Tuesday…



🙏 for an away day to @ManCity #UltimateQuaranTeam #LOFC pic.twitter.com/7aycsrn48r