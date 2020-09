La imperdible reacción de Mourinho al escuchar las críticas en TV cuando llegó a Tottenham

El técnico José Mourinho acaparó la atención este martes en las redes sociales, debido a una notable reacción que tuvo cuando escuchó las críticas por su llegada a Tottenham el año pasado, en reemplazo de Mauricho Pochettino.

En el documental All or Nothing (Todo o nada), en la plataforma Amazon Prime Video, se muestra una escena en que el entrenador portugués está en su despacho mientras escucha la TV, y en el análisis de la cadena Sky Sports, un comentarista señala que sorprendió el despido de Pochettino, pero fue mayor la sorpresa elegir a Mourinho como reemplazo, porque, más allá de su palmarés, su tiempo ya pasó, y usa como ejemplo lo que ocurrió en Manchester United.

En ese momento, Mou se levantó del escritorio y apagó el televisor, y emitió un escueto, pero contundente "fuck off" (vete a la mierda).

Jose Mourinho basically doing what I do every time after 5 mins of Sky Sports News. 😆 pic.twitter.com/kMChDQxHPi — Mark Hawkins (@MHawkins78) August 31, 2020

La escena se volvió viral en redes sociales, por la poca tolerancia del luso a recibir críticas de los medios.