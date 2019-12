La indignación de los hinchas de Wolves contra el VAR tras la derrota ante Liverpool

Wolverhampton sufrió una dura caída por 1-0 en su visita a Liverpool este domingo en la Premier League. El resultado causó indignación en los hinchas de los "Lobos" por un gol que anuló el VAR en el transcurso de la primera mitad debido a una dudosa posición de adelanto.

La jugada se dio minutos antes del entretiempo, en la que el sistema de videoarbitraje acusó un milimétrico off side de Jonny, el cual generó bastantes reclamos en redes sociales.

- Esta fue la jugada del gol anulado a Pedro Neto:

Gol do Wolverhampton anulado por que Pedro Neto estava 1 milímetro impedido :/ pic.twitter.com/qRZhuoJYAA — (FERREIRA, Wallison) (@ualissw) December 29, 2019

- Los descargos de los hinchas de Wolves:

How is this offside pic.twitter.com/nurLVLOLFa — Jesse Elonen (@jessefifaplayer) December 29, 2019

There is no advantage there, goal should stand pic.twitter.com/kngu68XN2K — Benjan Tekin (@benjantekinnn) December 29, 2019

his hand is offside, the thing that doeant affect anything, was offside — Leggy (@Will48087916) December 29, 2019

Fuck VAR — ALFIE (@aepearson02) December 29, 2019

VAR is absolute horseshit. — Shane Nickerson (@shanenickerson) December 29, 2019

For millimeters???

That’s BS!! — AKIN (@akinata1986) December 29, 2019

Offside by one pixel on an 8k screen. — Ian Lockley 🐺 💛🖤💛🖤 (@PSNAmphlett) December 29, 2019