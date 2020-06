La Premier informó dos casos positivos por coronavirus en la última ronda de test

La Premier League inglesa informó este sábado que en la octava y última ronda de test de coronavirus hubo dos resultados positivos en las 1.200 pruebas realizadas los días 11 y 12 de junio.

Las dos personas que resultaron contagiadas en las pruebas tendrán que aislarse durante siete días antes de volver a ser examinados. Uno de ellos es un jugador del Norwich City, según confirmó el propio club.

En total la Premier ha realizado 8.687 pruebas, con un saldo de 16 resultados positivos.

La Premier League, suspendida desde el 13 de marzo, se reanudará a puerta cerrada el próximo 17 de junio, cuando el Aston Villa reciba al Sheffield United a las 19:00 CET (17.00 GMT), y el Manchester City sea el anfitrión del Arsenal a las 21:15 (19.15).

Norwich City can confirm that one of its players has returned a positive test result following the recent round of COVID-19 testing



In line with the Premier League’s protocols, the player will now self-isolate for a period of seven days before being tested again at a later date