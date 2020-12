La Premier League descartó suspender el torneo por nueva cepa de Covid-19

La Premier League, a través de un comunicado, afirmó que no han discutido ni tienen planes de suspender la competencia por la nueva cepa de Covid-19 que surgió en Inglaterra.

"La liga continúa teniendo confianza en sus protocolos para permitir que los partidos se jueguen según lo programado, y estos protocolos continúan contando con el total respaldo del gobierno", señaló la Premier.

"Con la salud de los jugadores y cuerpos técnicos como prioridad, la Premier League también apoya plenamente la forma en que los clubes están implementando los protocolos y las reglas", concluyó la entidad.

Consignar que este comunicado surge como respuesta ante las dudas que surgieron este miércoles, luego que se suspendiera el duelo entre Tottenham y Fulham, además del ya aplazado Manchester City contra Everton, por casos positivos de esta nueva variante del coronavirus.

The Premier League has not discussed pausing the season and has no plans to do so



The League continues to have confidence in its COVID-19 protocols to enable fixtures to be played as scheduled



