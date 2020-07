La programación de la jornada 34 de la Premier League

Este martes arranca la fecha 34 de la Premier League de Inglaterra, en la cual Manchester City de Claudio Bravo recibirá a Newcastle y el campeón Liverpool visitará a Brighton.

Además, Aston Villa, Bournemouth y Norwich City lucharán por salir de la zona de descenso, y capturar algunos de los lugares de salvación que actualmente ocupan West Ham y Watford.

Manchester United, en tanto, quiere mantener su racha y aspirar a la Champions League en un duelo ante Aston Villa.

Revisa la programación de la siguiente fecha de la liga inglesa:

Martes 7 de julio

Watford vs. Norwich City, 13:00 horas.

Crystal Palace vs. Chelsea, 13:00 horas.

Arsenal vs. Leicester City, 15:15 horas.

Miércoles 8 de julio

West Ham vs. Burnley, 13:00 horas.

Manchester City (Claudio Bravo) vs. Newcastle, 13:00 horas.

Sheffield United vs. Wolverhampton, 13:00 horas.

Brighton vs. Liverpool, 15:15 horas.

Jueves 9 de julio

Everton vs. Southampton, 13:00 horas.

Bournemouth vs. Tottenham, 13:00 horas.

Aston Villa vs. Manchester United, 15:15 horas.