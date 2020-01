Lawrence Vigouroux es el nuevo refuerzo de Leyton Orient de Inglaterra

El portero chileno-británico Lawrence Vigouroux volvió a Inglaterra para unirse a Leyton Orient FC de la League Two (cuarta categoría), luego de un agridulce paso por Everton de Viña del Mar, club al que llegó el segundo semestre el 2019 y donde finalmente no sumó minutos.

"Estoy muy feliz. Ha sido un proceso largo, pero estoy muy feliz y espero que sea una señal de las cosas buenas por venir", sostuvo Lawrence en una entrevista difundida por su nuevo equipo.

El acuerdo del portero con Leyton es por 18 meses, tiempo donde vivirá un "verdadero desafío" con Sam Sargeant para luchar por el puesto de titular, según contó el nacional.

Ross Embleton, entrenador de Leyton Orient, se mostró muy satisfecho con la incorporación del chileno.

"Estoy absolutamente encantado. Fue decepcionante, no hace mucho, perder a Dean Brill por una lesión grave, por lo que era una posición en la que sin duda necesitábamos fortalecer, a pesar de las buenas actuaciones de Sam Sargeant desde que ingresó al equipo", sostuvo el DT.

Vigouroux se formó en Tottenham, y en su carrera vistió los colores de Hyde United, Liverpool sub 21, Swindon Town, Waterford de Irlanda, además del conjunto "ruletero", donde vivió su primera experiencia fuera de las islas británicas.

🔺 Former Tottenham, Liverpool and Swindon 🔺 Worked with Ross Embleton 🔺 Received international call-ups by Chile 🇨🇱 Learn more about the O's latest signing, Lawrence Vigouroux, described as "exciting a goalkeeper as you're going to find at this level"... #LOFC #OnlyOneOrient

💬 "I've seen a few of the games and Sam has done really well, it's going to be a real challenge for me to try and get the shirt off him"



Lawrence Vigouroux has praised the challenge that Sam Sargeant has set in the battle for the number 1 shirt...#LOFC #OnlyOneOrient