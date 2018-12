Leeds de Bielsa remontó un partidazo ante Aston Villa y mantuvo el liderato en la Championship

Leeds United, club dirigido por Marcelo Bielsa, protagonizó una increíble remontada tras ir perdiendo por dos goles y ganar en el último minuto por 2-3 a Aston Villa, resultado que le permite continuar como líder de la Championship en Inglaterra.

El equipo del "loco" comenzó con dificultades, pues antes de los 20 minutos estaba abajo en el marcado, con los goles de Tammy Abraham (5') y Conor Hourihane (17').

En la segunda parte, parecía que el guión se mantenía, con los locales siendo realmente "villanos" ante los pupilos el loco.

No obstante, en cinco minutos, Jack Clarke (56') y Pontus Jansson (61') decretaron el empate y abrieron la opción para la remontada.

Finalmente, en los últimos minutos, que fueron de locura, Kemar Roofe desató la alegría de la visita para cerrar la increíble remontada, ante la impávida mirada del ex DT de la Roja.

Con el resultado, Leeds United sumó 48 puntos y mantuvo su distania de una unidad por sobre Norwich, su principal perseguidor.

A long way to go yet, but for now... #LUFC will head into Christmas Day 🔝 of the @SkyBetChamp pic.twitter.com/RGyvb1mBBD

En la próxima fecha, a jugarse el miércoles 26 de diciembre, Leeds enfrentará a Blackburn.

WHAT A GAME! Two goals down at half-time; then goals from Clarke, Jansson and Roofe secures the win! The #LUFC fans are going wild at the whistle! pic.twitter.com/hBthtMDPuZ