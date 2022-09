Liverpool cerró la incorporación del brasileño Arthur Melo

Liverpool reforzó su mediocampo con el brasileño Arthur Melo, procedente de Juventus, y que permanecerá como cedido en el club inglés hasta final de temporada.

El conjunto de Jürgen Klopp aceleró este jueves la operación por el volante después de la lesión en el partido ante el Newcastle United de Jordan Henderson.

Arthur, de 26 años, firma por Liverpool después de dos temporadas en Juventus en las que no terminó cuajar. El futbolista llegó al conjunto italiano en 2020 tras una etapa en FC Barcelona en la que no cumplió con las expectativas y en las que tuvo muchos altibajos.

"Estoy muy feliz de poder vestir esta camiseta con este escudo, que representa tanto en el mundo del fútbol. Es un sueño. Hemos hablado mucho de esto y creo que es la decisión adecuada. Estoy muy contento y motivado de seguir viviendo mi sueño en el campo y darlo todo por Liverpool", dijo Arthur tras concretarse su fichaje.

Con este fichaje, Liverpool cierra su ventana de incorporaciones, en la que han destacado Darwin Núñez y Fabio Carvalho.

