Liverpool derrotó a Bournemouth y sigue intratable en la Premier League

Liverpool continúa con un ritmo intratable en la Premier League, luego de batir por 0-3 a Bournemouth, manteniendo su invicto en 16 fechas del torneo británico.

Con el resultado, el equipo dirigido por Jurgen Klopp sumó 46 positivos (15 victorias y un empate), con una amplia ventaja sobre sus principales escoltas, Leicester City y Manchester City, que aún no juegan sus duelos de esta jornada.

Los goles de los reds fueron de Alex Oxlade-Chamberlain (35'), Naby Keita (44') y Mohamed Salah (54'). Mención especial para la segunda conquista, con exquisito taconazo del egipcio para habilitar al volante de Guinea.

Naby Keita season has officially begun, what an assist by Mo Salah too 🤯 pic.twitter.com/TcC4mnqsDx