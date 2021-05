Liverpool FC homenajeó a niño que murió al ser alcanzado por un rayo mientras jugaba fútbol

Liverpool FC anunció que le brindará un homenaje al pequeño Jordan Banks, de tan solo nueve años, quien falleció al ser alcanzado por un rayo mientras jugaba al fútbol en la localidad británica de Blackpool.

El pequeño fue llevado al hospital con heridas graves, pero murió poco tiempo después según asegura en su declaración la policía del Lancashire y tano su familia como sus compañeros de equipo le han rendido tributo.

Para homenajear al joven jugador del Blackpool FC, los monumentos más conocidos de la ciudad se iluminaron en color rojo este miércoles 12 de mayo en referencia al Liverpool, el equipo de los amores de Jordan.

Además, en el camarín del los "reds" apareció una camiseta con el nombre del pequeño al lado de una remera de Mohamed Salah.

You’ll Never Walk Alone, Jordan Banks ❤️



Nicknamed ‘mini-Milner’ by his coaches, Jordan was a brilliant person, as well as a passionate footballer. We’re all thinking of his loved ones tonight ❤️



⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽ pic.twitter.com/E4XOkIHYTE