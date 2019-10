Liverpool ganó juicio que le permitirá cambiar de marca deportiva para su indumentaria

Liverpool le ganó un juicio a la marca deportiva New Balance, que viste a los campeones de Europa desde la temporada 2015-2016, y podrá cambiar de marca deportiva para su indumentaria.

La empresa había interpuesto una acción legal en contra de los "Reds" por el incumplimiento de una cláusula del contrato que le impediría igualar la nueva oferta del competidor, que en este caso es Nike.

El acuerdo de Liverpool con New Balance es de 45 millones de libras esterlinas, mientras que Nike ofreció cerca de 70.

La marca que actualmente viste a los "Reds" publicó un comunicado señalando que "estamos expectantes de continuar nuestro patrocinio con el Liverpool y renovar el acuerdo en 2020. En línea con nuestro actual contrato, hemos igualado la oferta de Nike".

Sin embargo, la justicia de Londres falló a favor de Liverpool que desde el próximo año será vestido por Nike. De hecho, algunos posibles modelos se comenzarona filtrar en redes sociales.

Revisa el modelo de la posible nueva camiseta de Liverpool que se filtró en redes sociales:

BREAKING: Liverpool have won the high court case against New Balance. The judge has ruled in favour of Nike. 💯 pic.twitter.com/VMscRk0sYS