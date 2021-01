Liverpool lamentó la partida de Gerry Marsden, la voz de su himno "You'll Never Walk Alone"

Liverpool lamentó este domingo el lamentable fallecimiento de Gerry Marsden, histórico cantante británico que interpretó el himno del club "You'll Never Walk Alone" (Nunca caminarás solo), adoptada por los hinchas en la década de los '60.

Los "reds" utilizaron sus redes sociales para expresar su recogimiento por la situación: "La voz de Gerry acompañó nuestras noches más importantes. Su himno unió a los jugadores, el personal y los fanáticos de todo el mundo, ayudando a crear algo realmente especial".

Gerry’s voice accompanied our biggest nights. His anthem bonded players, staff and fans around the world, helping create something truly special ❤️



You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/KE0tjClfqL