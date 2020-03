Liverpool puso la seguridad de su estadio a disposición de los supermercados en Inglaterra

Liverpool, actual campeón de la Champions League y del Mundial de Clubes, ofreció a los supermercados de Inglaterra la colaboración del personal de seguridad que brinda sus servicios habitualmente en el estadio de Anfield.

El mensaje, publicado en redes sociales por el director ejecutivo de los "Reds", Peter Moore, resalta que los trabajadores "son los mejores en este tipo de actividad".

"Nuestro personal ofrece voluntariamente su tiempo y habilidades para ayudar a controlar el flujo de personas, administrar colas, controlar los aparcamientos, ayudar a los ancianos y discapacitados a llevar su compra al automóvil etc...", señala la publicación de Moore.

La colaboración es exclusiva para la zona de Merseyside, al noroeste de Inglaterra.

Message to supermarket managers here on Merseyside. Our stadium stewards here @LFC are offering their time and expertise in volunteering to help with crowd control, queue management, parking control, assisting the elderly and infirm taking their groceries to their cars, etc. 1/2