Liverpool quiere dar un nuevo paso al título de la Premier League en el clásico ante Everton

Liverpool quiere dar este domingo un nuevo paso al título de la Premier League en el partido que enfrentará ante Everton en una nueva versión del clásico del barrio de Merseyside en Goodison Park.

Los "reds" volverán a la acción luego de tres meses de paralización producto de la pandemia del coronavirus, que obligó a detener la liga inglesa, justo cuando al equipo le faltaba poco para asegurar su primera corona en el torneo en 30 años.

El elenco de Jurgen Klopp tiene 22 puntos de ventaja sobre Manchester City a falta de 27 por disputarse y si vencen a Everton necesitarán de solo una victoria más o una caída de los ciudadanos para consagrarse como monarcas.

No obstante, al frente hay un equipo que no quiere ser una nueva víctima y saldrá con todo. De hecho, en la previa ya causó pólémica la declaración del brasileño Richarlison, quien dijo que su contrincante Virgil Van Dijk no es el mejor defensa del mundo, pese a ser reconocido incluso por la FIFA en 2019.

