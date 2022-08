Lucas Paqueta se convirtió en el refuerzo más caro en la historia de West Ham United

El brasileño Lucas Paqueta fue oficializado este lunes como nueva incorporación de West Ham United en la Premier League, luego de su paso por Olympique de Lyon en el fútbol francés.

La escuadra "Hammer" concretó el fichaje del volante por 60 millones de euros más variables, además de hacerle un contrato por cinco años, hasta junio de 2027.

De esta manera, Paqueta se convierte en el octavo fichaje de West Ham en este presente mercado de pases europeo, siendo el refuerzo por el que el club pagó más dinero.

Así, el seleccionado brasileño de 25 años vestirá su tercera camiseta en el viejo continente, luego de haber defendido las camisetas de AC Milan y el Lyon.

We are delighted to announce the Club record signing of Brazil international Lucas Paqueta.



He has joined the Club on a five-year deal with a one-year option from Lyon.