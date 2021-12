Lukaku aseguró sentirse incómodo con esquema de Tuchel y reveló sus deseos de volver a Inter

El extraordinario delantero belga Romelu Lukaku encendió la polémica en Chelsea al asegurar que no se siente cómodo con el esquema del técnico Thomas Tuchel y al revelar sus deseos de regresar a Inter de Milán de Alexis Sánchez y Arturo Vidal..

En diálogo con Sky Sports, Lukaku expresó que "físicamente estoy bien. Pero no estoy contento con la situación en Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal. Lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir como un profesional".

Sobre su salida de Inter, dijo: "No debió ocurrir de esa forma y lo siento por los aficionados. No era el momento. Tengo al Inter en el corazón y espero volver a jugar allí. Quiero desde el fondo de mi corazón volver a Inter. No lo quiero hacer al final de mi carrera, sino cuando todavía esté al máximo nivel", cerró.

El ex Manchester United ha jugado 18 partidos en su nueva etapa en Chelsea y solo ha marcado siete goles.