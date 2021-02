Madre de Jürgen Klopp falleció a los 81 años y el DT no podrá despedirla

La madre del entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp, falleció este miércoles a los 81 años en Alemania.

"Significaba todo para mí, una verdadera madre en el mejor sentido de la palabra. Como cristiano devoto, sé que ahora estará en un lugar mejor", dijo Klopp en un mensaje publicado por el diario alemán Schwarzwaelder Bote.

El entrenador del cuadro inglés no podrá despedir a su madre por las reestricciones sanitarias producto de la pandemia en Europa, por lo que deberá esperar para poder darle un último adiós.

"El hecho de no poder estar se debe a que estamos en tiempos terribles, pero cuando las circunstancias lo permitan, le realizaré la maravillosa conmemoración que merece", cerró el DT.

Devastating news for Jurgen Klopp with his mother Elisabeth dying at the age of 81 and he won't be able to travel to Germany for the funeral due to pandemic-related travel issues.



"She meant everything to me," Klopp said in a German newspaper tribute