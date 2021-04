Manchester City cerró el traspaso de Kayky, la última perla del fútbol brasileño

Manchester City anunció este viernes que alcanzó un acuerdo con Fluminense por el fichaje del joven Kayky, uno de los últimos grandes valores del fútbol brasileño.

"Fluminense y Manchester City anuncian, este viernes, la conclusión de la negociación por el atacante Kayky, de 17 años, en favor del club inglés", informó la escuadra brasileña en su página web.

El conjunto "Ciudadano" adquirió el 80 por ciento de los derechos federativos del extremo, a quien ya han bautizado como el "Neymar zurdo", y el 20 restante continuará en poder del "Tricolor".

El "Flu" no divulgó los valores del traspaso, aunque la prensa brasileña sostiene que alcanzó los 10 millones de euros fijos, más otros 11 millones en variables.

We are delighted to confirm we have reached an agreement with Fluminese regarding the future transfer of Kayky. The teenage forward will remain with Fluminese until the end of the Brazilian season.



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re