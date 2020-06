Manchester City confirmó a Juan Manuel Lillo como ayudante de Guardiola

El español Juan Manuel Lillo se sumó a Manchester City como segundo entrenador de Josep Guardiola.

El técnico vasco llega a la disciplina del City después de haber dirigido a Qingdao Huanghai, con el que se proclamó campeón de la Segunda División china y al que ascendió a la Superliga de ese país.

"Estoy encantado de incorporarme al equipo técnico del Manchester City. Mi relación con Pep viene de hace muchos años y estoy muy feliz por unirme a él como parte de este magnífico equipo", dijo Lillo en un comunicado emitido por el City.

"Manchester City ha conseguido muchos éxitos en los últimos años realizando un fútbol muy vistoso a la altura de lo que se espera de este club y de su entrenador. Es un placer poder formar parte de este grupo y espero contribuir enormemente al éxito del club de ahora en adelante", añadió.

En su carrera como entrenador ha dirigido, entre otros, a Vissel Kobe, a Atlético Nacional y a Millonarios de Colombia, a la Real Sociedad, Almería, Zaragoza y a Tenerife. Además, ha actuado como segundo entrenador en Sevilla y en la selección de Chile a las órdenes de Jorge Sampaoli.

Lillo llega a un Mánchester City que es segundo en la Premier League y que esta temporada ha levantado la Copa de la Liga.

El equipo inglés sigue vivo en la FA Cup, en la que está en cuartos de final, y en la Liga de Campeones, en la que se jugará el pase a cuartos contra el Real Madrid, al que aventaja por el 1-2 cosechado en la ida.

