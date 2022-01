Manchester City confirmó fichaje del atacante argentino Julián Alvarez

Manchester City dio a conocer en sus redes oficiales que contrató al delantero argentino Julián Alvarez, de River Plate, club en el que se mantendrá a préstamo al menos hasta julio del 2022.

El atacante de 22 años acordó un contrato de cinco años y medio con el equipo que actualmente dirige Josep Guardiola.

Txiki Begiristain, director de fútbol del club británico, dijo que "Julián es un jugador que hemos monitoreado desde algún tiempo. Es capaz de operar en hartos roles del ataque, y creemos firmemente que es uno de los mejores delanteros jóvenes de Sudamérica".

Alvarez, que debutó en River en octubre del 2018, marcó 36 goles y dio 25 asistencias en sus 96 partidos por el cuadro "millonario"; además, debutó ante Chile por la selección argentina el pasado junio del 2021.

