Manchester City confirmó otros tres casos positivos por coronavirus

Manchester City confirmó este miércoles que otros dos jugadores más de su plantilla, el portero reserva Scott Carson y el centrocampista Cole Palmer, así como un miembro de la entidad dieron positivo por coronavirus.

Este club, que desde el pasado día de Navidad ve elevado a ocho el número de sus integrantes que padecen Covid-19, deberá poner a sus contagiados en cuarentena por el brote.

"Manchester City puede confirmar que Scott Carson, Cole Palmer y un miembro del personal dan dado positivo por Covid-19", confirmó el City en un comunicado.

En la nota, agregó que "todos guardarán ahora un periodo de aislamiento de acuerdo con el protocolo e cuarentena de la Premier League y el Gobierno del Reino Unido".

El brote de coronavirus desatado en el club ya forzó que se retrasara el compromiso con Everton fijado para el pasado 28 de diciembre y los dejó con seis bajas en su encuentro en Stamford Bridge el pasado fin de semana.

NEWS | We can confirm that Scott Carson, Cole Palmer and one member of staff have tested positive for COVID-19.



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5rehttps://t.co/HlU0alDdjW