Manchester City enfrentará a Southampton en octavos de final de la Copa de la Liga inglesa

El equipo en que milita el arquero chileno Claudio Bravo, Manchester City, quedó emparejado con Southampton en los octavos de final de la Copa de la Liga inglesa, tras el sorteo realizado este miércoles.

El elenco del meta nacional, titular en la victoria 3-0 sobre Preston North End, enfrentará al cuadro que milita en la Premier League y que avanzó de ronda por su victoria sobre Portsmouth por 4-0.

En otros duelos atractivos, Chelsea se medirá a Manchester United y Liverpool a Arsenal.

Los duelos se llevarán a cabo la última semana de octubre.

Revisa los cruces:

- Everton vs. Watford

- Aston Villa vs. Wolves

- Manchester City (Claudio Bravo) vs. Southampton

- Burton vs. Leicester

- Crawley vs. Colchester

- Chelsea vs. Manchester United

- Oxford vs. Sunderland

- Liverpool vs. Arsenal