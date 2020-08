Manchester City erigirá una estatua en honor a David Silva en el Etihad Stadium

El presidente de Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, informó que el club erigirá una estatua en homenaje al español David Silva, por los 10 años que estuvo en la institución.

De acuerdo a lo revelado por el dirigente, la escultura se ubicará en las afueras del Etihad Stadium, mientras uno de los campos de entrenamiento de la Academia de Fútbol del City también será dedicado al ibérico.

David Silva llegó al equipo inglés en el 2010 luego de su paso por Valencia, el que estuvo precedido por aventuras en Eibar y Celta de Vigo.

En el conjunto celeste ganó cuatro veces la Premier League, dos FA Cup y tres Community Shield, además de cinco Copas de la Liga.

Chairman Khaldoon Al Mubarak has revealed plans for a tribute statue to @21LVA to be installed outside the Etihad, while a training pitch with bespoke mosaic will also be dedicated to El Mago at the City Football Academy.



Full interview ⬇️



🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re