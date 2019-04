18:25 - 24/04/2019

Manchester City mantuvo encendida la lucha por el título de la Premier al doblegar al United

Manchester City logró este miércoles un triunfo por 2-0 sobre Manchester United de Alexis Sánchez en el difícil escenario de Old Trafford que puede resultar trascendental en su ambición por el título de la liga inglesa. Y es que el equipo del chileno Claudio Bravo, cuando faltan sólo tres fechas para el término del certamen, dominó la clasificación con un punto de ventaja sobre su escolta Liverpool. (Video: Youtube/MATCH OF THE DAY )