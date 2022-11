Manchester City oficializó extensión del contrato de Josep Guardiola hasta 2025

El técnico español Josep Guardiola extendió contrato con Manchester City y seguirá ligado al club al menos hasta el 2025.

La institución británica dio a conocer que el DT se mantendrá al frente del primer equipo luego que firmó un vínculo por los próximos dos años.

"Estoy muy feliz de seguir en Manchester City", declaró el técnico, quien afirmó que "no puedo agradecer lo suficiente a todos en el club por creer en mí. Estoy feliz y cómodo aquí. Tengo todo lo que necesito para hacer mi trabajo lo mejor posible".

Guardiola llegó al City en el 2016 y ya suma 11 títulos.

The Journey Continues…



We’re delighted to announce @PepTeam has signed a new two-year contract ✍️ #ManCity pic.twitter.com/FI41S0j5OH