Manchester City oficializó la incorporación de Jack Grealish

Manchester City hizo oficial este jueves la incorporación del talentoso volante inglés Jack Grealish, cuyo anterior club fue Aston Villa.

"Está aquí. Estamos encantados de anunciar el fichaje de Jack Grealish en un contrato por seis años. Bienvenido al City, Jack", publicó la escuadra británica.

De acuerdo al video que subió el equipo celeste para informar la noticia, el seleciconado inglés jugará con la camiseta "10" que dejó vacante Sergio Agüero.

HE'S HERE!



We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal.



Welcome to City, Jack! 💙



