Manchester City se coronó bicampeón de la Premier tras contundente goleada a Brighton

Manchester City revalidó la corona conseguida el año pasado y se consagró este domingo como bicampeón de la Premier League de Inglaterra, tras golear por 1-4 a Brighton, y aguantar en vibrante definición la presión de Liverpool, que terminó con un punto menos en la tabla de posiciones.

El segundo título consecutivo de la Premier para los de Pep Guardiola, sexto en la historia del club, llegó tras un pequeño drama en la primera parte, pues Glenn Murray adelantó a los dueños de casa en el Falmer Stadium.

Sin embargo, los ciudadanos tuvieron respuesta inmediata, pues Sergio Agüero, goleador histórico del equipo, equiparó las cifras, sabiendo que en Anfield Liverpool tomaba provisoriamente el liderato al vencer a Wolves.

Por ese motivo, subieron una marcha y a través de una jugada de balón parado aumentaron la ventaja, con gol de Aymeric Laporte (38'), para la tranquilidad de cara al descanso.

Para el complemento, el City salió con todo para liquidar el trámite, evitar sorpresas y empezar a celebrar. Y lo hizo con dos golazos. Primero, el argelino Riyad Mahrez, tras precioso enganche, clavó la pelota en la red con potente derechazo (62'); y 10 minutos después, el turco Ilkay Gundogan selló la goleada con espectacular tiro libre.

El equipo de Guardiola termina la campaña con 98 puntos, uno más que Liverpool y 27 más que el tercero, Chelsea, con 32 triunfos (contando una racha de 14 al hilo), dos empates y cuatro derrotas.

