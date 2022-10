Marcelino Núñez destaca en equipo ideal de la Championship League

El mediocampista nacional Marcelino Núñez figura en el equipo ideal de la fecha 12 de la Championship League, en que su equipo, Norwich City, superó a Blackpool.

El medio británco The Football League Paper puso al ex U. Católica en el plantel más destacado del pasado fin de semana gracias a su aporte en el compromiso que impulsó a los "canarios" al segundo lugar del torneo.

El once ideal está compuesto por conforman Steven Benda (Swansea); Fankaty Dabo (Coventry), Jordan Storey (Preston), Tom McIntyre (Reading), James McClean (Wigan); Will Keane (Wigan), Marcelino Núñez (Norwich), Tom Ince (Reading), Olivier Ntcham (Swansea), Grady Diangana (West Bromwich Albion); y Tyler Roberts (Queens Park Rangers).

Norwich visitará este martes a Reading, en un nuevo desafío de su lucha por el regreso a Premier League.

