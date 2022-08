Marcelino Núñez se llenó de elogios por su "descarado" penal a lo Panenka

Dos partidos le bastaron al mediocampista chileno Marcelino Núñez ganarse los elogios de hinchas y medios de Norwich, los cuales llenaron de elogios al seleccionado nacional, sobre todo por el penal "a lo Panenka" en el triunfo ante Birmingham en la Copa de la Liga.

Fue así como la cuenta oficial del elenco canario publicó: "¡Ni siquiera miró la pelota entrar! Demasiado genial Marcelino Núñez".

En tanto, el medio Norwich Evening News sostuvo que "Marcelino anotó con un descarado penal en la definición del Norwich".

Su entrenador, Dean Smith, reveló que el nacional práctico ese mismo lanzamiento en el entrenamiento previo al duelo, aunque nunca pensó que lo ejecutaría: "Núñez pateó un penal a lo Panenka en la práctica y yo dije" 'No, no lo volverá a hacer'. Me equivoqué".

Además, consultado sobre si le diría que cambie el estilo de remate, el DT respondió: "No voy a cambiar ese estilo sudamericano, eso es seguro".