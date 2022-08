Marcelino Núñez y Ben Brereton aparecieron en el equipo ideal de la tercera fecha del Championship

Los chilenos Marcelino Núñez y Ben Brereton Díaz vieron premiado su buen rendimiento en el último fin de semana en el fútbol inglés, y ambos entraron en el equipo ideal de la tercera fecha del Championship.

En redes sociales el torneo dio a conocer de la oncena que resaltó entre todos los partidos de la competición, la cual integran el formado en Universidad Católica y el destacado delantero.

Tanto Núñez como Brereton figuraron con goles en esta reciente jornada.

El primero lo hizo con un gran tiro libre en la derrota de Norwich City ante Hull, mientras que el goleador lo hizo en el triunfo de Blackburn Rovers sobre West Bromwich.

- El equipo ideal de la tercera fecha del Championship con Marcelino y Brereton:

📋 The #SkyBetChampionship Team of the Week!



📈 Based on @WhoScored ratings.#EFL | @CazooUK pic.twitter.com/hR3WIYwaEC