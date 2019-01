Marcelo Bielsa reconoció que ha espiado a todos sus rivales durante la temporada

El argentino Marcelo Bielsa, técnico de Leeds United, sorprendió este miércoles en rueda de prensa al explicar los motivos detrás del caso de espionaje contra Derby County y revelar que ha espiado a todos los rivales que ha enfrentado durante la temporada 2018-2019 de la Championship (segunda división) en Inglaterra.

En una rueda de prensa especial, el ex DT de la Roja leyó un comunicado e indicó que lo que hizo "no es ilegal. No es una violación de la ley", y que fue sin malas intenciones.

Además, aseguró que ofrecerá toda la información necesaria para cooperar con la investigación que está realizando la English Football League sobre este incidente.

"Si observas algo sin la autorización de las personas que están siendo observadas, podemos decir que es espionaje. No puedo decir si es correcto, pero no tuve malas intenciones ni traté de tener una injusta ventaja deportiva", explicó Bielsa.

"Cuando observas a un oponente, buscas información específica. Quieres saber cuál será la alineación inicial, cuál será el sistema táctico y las decisiones en pelota parada. No estoy tratando de justificar mi comportamiento, pero esa información no te premite el día previo preparar un partido", precisó el rosarino.

Para argumentar su postura, Bielsa presentó un Powerpoint y explicó en detalle que observó todos los partidos de Derby County de la temporada anterior y de la actual, para descubrir las estrategias, diferentes funciones de los jugadores e incluso los gestos tácticos que utilizan durante los partidos.

"Observamos los 51 partidos de Derby County. El análisis nos llevó cuatro horas por cada juego. Lo hicimos porque pensamos que ese es el comportamiento profesional", añadió.

"¿Por qué buscamos tanta información si eso no define necesariamente el camino de la competencia? Por la culpa que nos da no trabajar suficiente. Calmamos esa ansiedad. Pensamos que consiguiendo información vamos a sentirnos más cerca de la chance de ganar", sentenció el DT.

