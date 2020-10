Marcus Rashford y su madre inauguraron un comedor social en ayuda de los más necesitados

El futbolista inglés Marcus Rashford se ha convertido en todo un ejemplo durante las últimas semanas. Pese a la negativa del gobierno de Boris Johnson en el Reino Unido para ayudarlo a financiar las comidas de los niños sin recursos durante el otoño e invierno europeos, el jugador y su madre inauguraron recientemente un comedor social con el apoyo de empresas privadas.

A través de su cuenta de Twitter, el delantero de Manchester United subió un par de fotos en los que aparece junto a su progenitora, Melanie Maynard, y el mensaje: "Esta es la Casa Melanie Maynard, un nuevo depósito para soportar las crecientes necesidades en Manchester".

"Las verdaderas superestrellas de este país se pueden encontrar en el corazón de la mayoría de las ciudades, pueblos y aldeas. A todos, gracias por seguir apoyándonos cuando tropezamos", agregó una de las figuras de los "Diablos Rojos".

Ante las nulas propuestas de las autoridades británicas, Rashford y Melanie han colaborado como voluntarios en varios bancos de alimentos y han aportado buenas cantidades de dinero para solventar las necesidades de los 1.4 millones de niños que se encuentran en una situación crítica.

Melanie Maynard House 💫



A new depot to support the growing need for @FareShareUK in Greater Manchester.



The real superstars in this country can be found in the heart of most cities, towns and villages. To you all, THANK YOU for continuing to catch us when we fall ♥️ pic.twitter.com/HRxLUzOKA0