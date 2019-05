Mauricio Pochettino advierte a Tottenham: No seguiré si no hay un proyecto con ideas claras

El entrenador argentino Mauricio Pochettino goza de un buen presente luego de clasificar a Tottenham a la final de la Champions League, sin embargo, puso en duda su continuidad en el club si es que desde la dirigencia no le presentan un proyecto serio de cara a la próxima temporada.

Los "Spurs" enfrentan este domingo a Everton en la fecha final de la Premier League, y el técnico declaró en la rueda de prensa previa al encuentro que: "No estoy dispuesto a iniciar un nuevo capítulo si no hay un proyecto con ideas claras, sería ilógico si me quedara en estas condiciones".

"Necesito que la directiva me diga, y a los hinchas también, cuál es nuestro objetivo para el futuro", agregó.

La queja del estratega se debe entre otras cosas a la nula incorporación de refuerzos en el club durante el último mercado de pases de invierno el pasado 2018.

"Si pensamos que estaremos a la par de equipos como Liverpool, Manchester City, Chelsea o Manchester United, entonces necesito que me den herramientas para poder trabajar", apuntó.

Incluso Pochettino afirmó que se ha planteado tomarse un año sabático si es que logra campeonar con Tottenham en la Champions, comentando que: "Me gusta estar aquí, pero después de cinco años de esfuerzo todos necesitamos un descanso".