Mauricio Pochettino tras derrota de Chelsea: "No somos lo suficientemente buenos"

Mauricio Pochettino, técnico de Chelsea, admitió que "no son lo suficientemente buenos", después de caer por 2-4 este domingo contra Wolverhampton Wanderers.

El equipo 'Blue' encajó cuatro tantos por segunda partido consecutivo, después de perder entre semana contra Liverpool por 4-1 en Anfield.

"Creo que no somos lo suficientemente buenos. Todos. En este momento esa es la realidad. Yo incluido. Lo que hemos enseñado hoy es que no somos lo suficientemente buenos. No hemos manejado esta situación como deberíamos. No quiero venir aquí y decir que soy el mejor, porque en estos momentos no estamos a la altura de la historia del club. Aun así, no nos rendiremos", aseguró Pochettino.

Con esta derrota, Chelsea cayó a la undécimo posición, a trece puntos de los puestos de Europa League.