Medio afín a Norwich alucina con Marcelino Núñez: "No puedes no quererlo"

El chileno Marcelino Núñez, volante de Norwich, sigue ganándose el corazón de los fanáticos en Inglatarra y este lunes sumó elogios de un medio partidista, gracias a un divertido momento que divulgó el club.

En el registro, Marcelino aparece cantando el tema "Teemu Pukki Baby", una popular canción que está dedicada al goleador del equipo, el finlandés Teemu Pukki.

"No se puede no querer a este tipo", escribió en Twitter Canary Cast, un canal de Youtube por y para fanáticos de Norwich.

Marcelino Nunez getting to know the Teemu Pukki song, you can't not love the guy😂 #ncfc pic.twitter.com/gJv7A7zyUL